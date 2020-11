VIDEO / RICOSTRUZIONE LIEVE, SUBITO LE DOMANDE O ARRIVERANNO LE SANZIONI

Il direttore dell'Usr Vincenzo Rivera, fa un appello ai professionisti perché presentino la domanda per le pratiche dei danni lievi entro il 30 novembre, limite temporale imposto per legge, altrimenti partiranno le sanzioni e soprattutto la decadenza al diritto per il contributo nonché il Cas, cioè il contributo di autonoma sistemazione. Finora sono arrivate 258 domande, ne mancano 1500.

