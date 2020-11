AUTISTI E ASSISTENTI DEL SERVIZIO SCUOLABUS DEL COMUNE DI TERAMO ALLO STREMO PER GLI ALTI CONTAGI DA CORONAVIRUS: CHIESTA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Dipendenti con parenti che lavorano in comune, poi risultati positivi, con altri contagiati che si doppiano e poi si triplicano. Fino ad arrivare al punto che non c'è più personale da sostituire, a causa dell'alto numero di positivi. Parliamo del trasporto scolastico gestito dalla ditta Angelino per conto del Comune di Teramo. Sono stremati i dipendenti dai continui contagi, giorno dopo giorno, sempre più in aumento. Per questo, hanno chiesto al Sindaco e all'assessore Andrea Core ( che sembra non rispondono alle chiamate da giorni) di sospendere il servizio scuolabus.





Il servizio vede ogni giorno salire sui mezzi quasi 300 bambini senza contare che i piccoli degli asili viaggiano senza mascherine.

Ogni mezzo ( sono 11 gli scuolabus) - raccontano - ha un familiare contagiato, oggi a Piano D'Accio hanno "bloccato" una classe. Il problema è che non c'è più il personale da sostituire e finirà, se le cose vanno avanti così, che i mezzi rimarranno senza autisti e assistenti. E la preopccupazione continua.