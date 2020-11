VIDEO / RIFIUTA LA DAD E FA LEZIONE DAVANTI ALLA SCUOLA

Alla scuola media statale Bindi, Gabriele protesta perchè vuole tornare a scuola, in presenza. E da oggi, ha inziato a protestare davanti alla scuola, in attesa e nella speranza che possa tornare in classe con i suoi insegnanti e compagni di classe. Nel frattempo si è organizzato e segue da davanti alla sua scuola le lezioni a distanza.

