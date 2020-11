GROSSO PINO CADE A TERRA DAVANTI ALLA FERMATA DEI BUS A PIAZZALE SAN FRANCESCO: "EVITATA UNA STRAGE"

Poteva accadere qualcosa di davvero grave, se sotto a quel grande pino che si trovava dove di solito c'è sempre tanta gente ad aspettare i pullman, fosse finito qualche passeggero. La buona sorte ha fatto in modo che nessuno si trovasse, per fortuna, nei pressi quando è venuto giù. Sul posto l'assessore Valdo Di Bonaventura ancora sconcertato da quello appena accaduto (erano loe 16) e i vigili del fuoco di Teramo chiamati per rimuovere l'albero.

«Poteva accadere una strage - ha dichiarato Di Bonaventura - per fortuna che li non c'era nessuno quando il pino è venuto giù». Dalle prime informazioni assunte, sembra, che a cedere sia stata la radice dopo una serie di infiltrazioni provenienti dalla fontanina vicina che sembra perda acqua da tempo.