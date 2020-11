BUONI SPESA PER LE DONNE IN DIFFICOLTA' AL CENTRO LA FENICE

Undici donne assistite dal Centro La Fenice riceveranno i buoni spesa acquistati con le donazioni dal Club Soroptimist di Teramo, 40 buoni da 30 euro l'uno.



Le donne sono state selezionate dall'equipe del Centro sulla base di una serie di indicatori (figli a carico, disoccupazione etc etc). Quattro di loro sono disoccupate oppure hanno subito una forte riduzione dell'orario di lavoro a causa della pandemia, la maggior parte svolge piccoli lavori saltuari.



A consegnare in Provincia i buoni spesa alla responsabile del Centro Annapaola Di Dalmazio, la presidente del Club di Teramo Anna Di Russo.