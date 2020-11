LA PREFETTURA SPIEGA AI SINDACI CHE SI POSSONO CHIUDERE VIE E PIAZZE MA I SINDACI PER ORA DESISTONO

Tale esame collegiale consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone o disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi.

In quest’ottica, la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposite riunioni tecniche di coordinamento che il Questore organizzerà con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo.

All’esito di tale procedura, il Sindaco potrà conclusivamente adottare l’ordinanza, che per i profili della sicurezza sarà sottoposta al vaglio del Prefetto.

Va segnalato che tutti i Sindaci intervenuti all’incontro di oggi hanno escluso, al momento, di voler disporre siffatte misure restrittive, ritenendo sufficienti i dispositivi di controllo in atto per il significativo impegno messo in atto dalle Forze dell’Ordine e dalle polizie locali.

Il Prefetto ha ritenuto, tuttavia, di riaggiornare il tavolo ai primi giorni della prossima settimana, anche in vista dell’adozione di eventuali misure di controllo più stringenti in occasione delle prossime ricorrenze civili e religiose previste a cavallo tra la fine di Ottobre e i primi di Novembre.