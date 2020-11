FONDAZIONE TERCAS DA SEMPRE VICINA ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

"Gli episodi di violenza sulle donne rappresentano una sconfitta per tutta la società civile. Dobbiamo sentirci tutti responsabili, tutti chiamati ad essere protagonisti attivi i quella che, ad oggi, è una vera e propria battaglia di civiltà.

E' quanto dichiara il Presidente della Fondazione Tercas, Tiziana Di Sante, in occasione dellaGiornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne che si celebra domani 25 novembre.

Voglio ringraziare, in questa occasione, quanti sono impegnati su questo delicatissimo fronte -dichiara ancora il Presidente Tiziana Di Sante - ed in particolare le Associazioni e gli Enti che in questi anni hanno saputo ben utilizzare i finanziamenti che la Fondazione Tercas ha garantito per la migliore riuscita dei loro progetti e la realizzazione di iniziative particolarmente meritorie tra le quali: l'istituzione ed il potenziamento del Centro Antiviolenza La Fenice, nonchè le attività poste in essere dall'Associazione Focolare Maria Regina di Scerne di Pineto, dalla Commissione Pari Opportunitàdella Provincia, dall'Associazione L'Elefante di Atri, dall'Associazione Bon Ton di Bellante.

Consapevole che a causa dell'emergenza sanitaria in corso, risulta particolarmente difficoltoso assicurare supporto e protezione alle donne vittima di violenza, la Fondazione Tercas - afferma il Presidente Di Sante - ha ritenuto opportuno destinare parte delle risorse stanziate nell'ambito del suo ultimo Bando (scadenza 7 dicembre) al sostegno di "Azioni volte a contrastare l'aggravamento - in ragione dell'emergenza epidemiologica - del fenomeno della violenza di genere nelle sue varie forme, quali la violenza domestica, la violenza psicologica ed economica, lo stalking, le molestie sessuali, la violenza online, ecc., nonché azioni volte alla protezione, tutela e assistenza, anche di tipo abitativo provvisorio, economico o psicologico, delle donne vittime di violenza di genere durante il periodo pandemico".

Il Presidente conclude ricordando che tra gli obiettivi del Documento di Programmazione Annuale 2021 della Fondazione Tercas figurano l'impegno per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere e la valorizzazione delle differenze e della parità di genere nelle scuole.

Sul Sito Internet della Fondazione Tercas il documento video "Un Posto Sicuro", realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Teramo