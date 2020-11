VIDEO / SCREENING DI MASSA AL PALASKA' DI TERAMO PER CINQUEMILA TAMPONI, IN AZIONE LA MACCHINA DELLA ASL

Il sindaco Gianguido D'Alberto, dopo il boom contagi di ieri: 303 positivi nel Teramano, ha annunciato che metterà a disposizione il palazzetto dello sport: «Con i test rapidi vedrete che stiamo messi peggio di Bolzano dov'era positivo l'un per cento della popolazione». Al via, dunque, l'organizzazione dello screening di massa: per partire saranno cinquemila i test. Nell'intenzione della Asl c'è l'intenzione di procedere con l'esperimento fatto già a Bolzano, per individuare il maggior numero di positivi, in particolare gli asintomatici, così da evitare la circolazione del contagio. La protezione civile ha già individuato uno dei Covid Hotel: e c'è l'Hotel Europa di Giulianova messo a disposizione per questa finalità.

ASCOLTA MARSILIO QUI