ATTIVO IL DRIVE IN PER I TAMPONI COVID A CAMPLI

È attivo da oggi il drive-in per i tamponi covid a Campli. Il servizio è disponibile presso il piazzale del Palazzetto dello Sport di Piane Nocella ogni mercoledì e sabato dalle ore 9:30. Usufruiranno del drive-in di Campli anche i cittadini di Ancarano, Civitella del Tronto e Sant’Egidio alla Vibrata.

“Ringrazio la ASL di Teramo, in particolare il Direttore Generale Maurizio Di Giosia e il Direttore Sanitario Maurizio Brucchi, per aver scelto Campli tra i sette Comuni della Provincia di Teramo dove sono stati installati i drive-in per effettuare i tamponi – ha dichiarato il Sindaco, Federico Agostinelli.

Restano attivi nel Comune di Campli i servizi sviluppati dall’amministrazione comunale per affrontare al meglio la pandemia: la consegna a domicilio di prodotti alimentari, beni di prima necessità e farmaci, per anziani (+75 anni) e disabili gravi, in collaborazione con la Protezione Civile di Campli (tel. 0861 5601279).