VIDEO / UN CENTRO DI ASCOLTO PER LE DONNE MALTRATTATE E DISCRIMINATE, SITUAZIONE PREOCCUPANTE

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la consigliera di parità della Provincia di Teramo, Monica Brandiferri ha annunciato l’apertura di un centro d’ascolto, che gestirà personalmente e che si prefigge l’obiettivo di incontrare, ascoltare e sostenere le donne vittime di violenze e discriminazioni. Il centro è a Teramo nella sede della consigliera di Parità della Provincia.

Chiunque si potrà rivolgere al numero telefonico 0861.331335 o agli indirizzi di posta elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La consigliera ne ha parlato oggi, nel corso della conferenza on-line dal titolo “Violenza sulle donne-Riconoscerla per intervenire”, che si è svolta oggi nell’ambito della campagna nazionale “Un Rosa per Tutte” .

ASCOLTA QUI MONICA BRANDIFERRI