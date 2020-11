A SILVI IN AUMENTO I CONTAGI, IL SINDACO ANNUNCIA CONTROLLI SERRATI

La situazione dei contagi a Silvi continua a salire, in concomitanza con le centinaia di tamponi che vengono giornalmente effettuati. Il sindaco Andrea Scordella ha diffuso una nota nella quale si invitano i cittadini al rigoroso rispetto delle disposizioni anti Covid annunciando che saranno intensificati i controlli sul territorio comunale di Silvi.

“E’ incredibile e non giustificabile – ha detto il sindaco Scordella – il comportamento di tanti cittadini in una fase così delicata come quella che stiamo vivendo, nonostante siamo collocati in piena zona rossa e si registri una crescita esponenziale dei casi positivi. Abbiamo avuto notizia che sono stati visti in giro per strada o nei negozi persino alcuni che hanno l’obbligo tassativo di non uscire di casa perché in attesa di fare il tampone, altri in attesa del risultato del tampone, altri ancora che hanno figli e parenti conviventi risultati positivi nel loro nucleo familiare. Di questo passo è davvero difficile prevedere un miglioramento della situazione sanitaria nella nostra città. Trovo giusto e opportuno, a questo punto la determinazione degli organi di polizia di procedere a controlli serrati sul territorio comunale adottando, in caso di accertate violazioni, le sanzioni amministrative previste nei DPCM”.