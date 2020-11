"ORANGE THE WORLD", IL COMANDO DEI CARABINIERI DI TERAMO SI ACCENDE DI ARANCIONE...PER LE DONNE

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, inizia la campagna internazionale “Orange the World”. Fino al 10 dicembre (“Giornata Internazionale dei Diritti Umani”), iniziative di sensibilizzazione col filo conduttore del colore arancione (colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere) in edifici, monumenti e strade.

All’iniziativa, promossa dalle Nazioni unite e sostenuta in Italia da Soroptimist International, aderisce anche l’Arma dei Carabinieri:

Ha aderito localmente, con grande entusiasmo, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo che nella stessa data vedrà illuminarsi di arancione anche la facciata della propria sede.

Il 22 novembre 2019 è stato formalizzato un Protocollo d’Intesa tra l’Arma dei Carabinieri e l’Associazione Soroptimist International d’Italia, volto a rafforzare ulteriormente l’azione istituzionale nel settore del contrasto alla violenza di genere, mediante l’allestimento,

all’interno delle caserme dell’Arma, di locali idonei all’ascolto protetto delle vittime vulnerabili e denominati “Una stanza tutta per se”. Uno di questi locali è stato realizzato, a cura del Club Soroptimist di Teramo, proprio presso la sede del Comando Provinciale dei

Carabinieri, molto attivo nello specifico settore istituzionale. Infatti, nel corso del solo 2020, i militari dell’Arma delle varie articolazioni provinciali hanno attivato 307 codici rossi (erano stati 223 nel corso dell’intero 2019).

La Presidente del Soroptimist di Teramo, Avvocato Anna DI RUSSO, ha espresso personalmente il proprio compiacimento al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Emanuele PIPOLA, per l’adesione dell’Arma all’iniziativa, evidenziando la

vocazione e l’efficacia da sempre dimostrate.