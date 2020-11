VIDEO / IL COMMISSARIO LEGNINI FA IL PUNTO SULLA RICOSTRUZIONE IN PROVINCIA DI TERAMO: «IL 2021 SARA' L'ANNO DELLA SVOLTA»

Potrebbe essere il 2021 l'anno giusto per vedere partire davvero i cantieri a Teramo e nella sua provincia. L'iter burocratico è praticamente concluso grazie all'importante impulso, dato alla ricostruzione pubblica e privata dal Commissario per la Ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini. Lo ha detto lo stesso Legnini in collegamento stasera con il telegiornale di R 115. Domani Legnini sarà in collegamento anche con la Diocesi di Teramo-Atri durante un convegno, a partire da domattina alle 10,30. Si parlerà anche di ricostruzione dell'importante immobile della curia a partire dalle chiese, molte delle quali attendono la messa in sicurezza, anticipata stasera al nostro tg delle 20,30.

Di ricostruzione si parlerà domani sera, alle 21, nel nostro settimanale Rebus in onda alle ore 21 con ospiti in studio: il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto e il direttore dell'Usr, Vincenzo Rivera. In collegamento i comitati: di Colleatterrato, di Ponzano ed il Sindaco di Campli per fare il punto della situazione nei vari territori colpiti quasi cinque anni fa dal terribile sisma.

ASCOLTA QUI LEGNINI