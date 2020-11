GABRIELE ASTOLFI E' IL NUOVO DIRETTORE GENERALE DELL'ASP2

E’ Gabriele Astolfi il nuovo direttore generale della Asp 2 Teramo, l’azienda di servizi che gestisce la casa di riposo Santa Rita e la fattoria Rurabilandia di Atri, gli istituti scolastici di Mutignano di Pineto e i centri per minori e per donne in difficoltà di Giulianova.

Astolfi è stato individuato dal consiglio di amministrazione che si è insediato stamani e che, successivamente ha provveduto alla nomina in sostituzione del precedente direttore, Sergio Di Feliciantonio, scaduto lo scorso 15 dicembre 2019 che svolge le medesime funzioni anche presso la Asp di Pescara.

“La scelta di Astolfi – dice il consigliere d’amministrazione Antonio Samuele – è garanzia di qualità nell’azione amministrativa tenuto conto che è stato sindaco per dieci anni della città di Atri. E’ uomo che ben conosce i meccanismi che regolano le aziende vista la sua lunga esperienza lavorativa manageriale e, sono certo, saprà dare i giusti indirizzi agli uffici dopo un periodo di undici mesi di limbo dovuto a beghe politiche di bassa lega”.

Soddisfatta anche la consigliere Federica Rompicapo secondo cui “Il primo obiettivo di questa consiliatura è la riduzione dei costi e lo abbiamo fatto decurtando del dieci per cento il compenso del nuovo direttore rispetto al passato: soldi che saranno destinati alle orfane per implementare ulteriormente le azioni a beneficio di quelle famiglie in difficoltà economica anche a seguito della epidemia di covid-19. Il nuovo direttore ha anche rinunciato al rimborso chilometrico: utilizzerà l’auto aziendale, una modesta ma utile Panda. Il nostro impegno sarà rivolto allo sviluppo aziendale e alla tutela dei beni che Domenico Ricciconti ha lasciato in eredità alla città di Atri, eviteremo ogni speculazione di sorta sugli immobili aziendali e posso già annunciare che nella prossima seduta del consiglio di amministrazione porteremo una delibera di indirizzo in tal senso”.

“Ringrazio il consiglio di amministrazione per la fiducia che ha mostrato scegliendomi per il ruolo di direttore dell’Asp che adesso si rimetterà in moto con una serie di progetti e di partecipazione ai bandi regionali e delle diverse fondazioni del territorio – ha dichiarato il neodirettore Gabriele Astolfi – Mi dedicherò a questo ruolo con tutte le mie energie e sono certo che le questioni nate a seguito del lungo periodo di incertezza termineranno entro breve”.