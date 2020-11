DOMANI TORNA LA PORCHETTA MA A MADONNA DELLE GRAZIE...FINO AL 3 DICEMBRE

Torna domani il mercato alimentare e torna la porchetta ed il pollo croccante con le patate. Ed il mercato torna a Madonna delle Grazie. Il trasloco del mercato resterà in vigore fino al 3 dicembre per garantire più distanziamento e controllo, poi il Comune si adeguerà alle regole imposte dal nuovo decreto. Fino al 3 dicembre si continuerà a monitorare la situazione, per valutare eventuali proroghe.