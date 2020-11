VIDEO / CONTAGI CIRCOSCRITTI, RIAPRONO LE SCUOLE NOE' LUCIDI E ZIPPILLI

Riapriranno lunedi 30 novembre le scuole elementare e medie: Noè Lucidi e Zippilli. Lo ha dichiarato il Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto durante il punto stampa, oggi pomeriggio al Parco della Scienza insieme all'assessore Andrea Core alla vigilia della scadenza, domani, 28 novembre dell'ordinanza di chiusura firmata dal primo cittadino. Le verifiche effettuate dalla Asl hanno circoscritto i contagi tanto da far decidere di riaprire le scuole.

«L'amministrazione proseguirà con ogni forza l'opera di monitoraggio nelle scuole che per precauzione, devono essere seguiti da tutti i dirigenti scolastici, in attuazione della circolare del 9 novembre scorso dando indicazioni per adottare le misure che consentono l'arginare del covid nei vari plessi. Ci sono state scuole che hanno eseguito la circolare - ha dichiarato - il sindaco concitatamente durante il punto stampa- sono dunque 52 i casi positivi e 6 esiti dubbi alla Noè Lucidi, numeri importanti che confermano come la scelta assunta dall'amministrazione sia stata giusta impedendo il focolaio nella scuola mentre alla Zippilli si è ancora in attesa degli esiti di due classi, con altri sei casi di positività - ha spiegato il primo cittadino.

