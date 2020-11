VIDEO / TORNANO: LA PORCHETTA, I FORMAGGI E I SALUMI MA A ...PORTA MADONNA

Da oggi il mercato alimentare è tornato in città. Ma a Porta Madonna. Nuova location e ben distanziato, la gente ha apprezzato la nuova dislocazione decisa dall'amministrazione fino al 3 dicembre e non è detto che non venga mantenuta anche più in la e comunque fino a che a piazza Verdi non sarà sistemato lo stabile che ha necessità di lavori urgenti.

