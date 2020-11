MUORE PER UN INFARTO LA STORICA BARISTA DEL CAFFE' L'OLMO

E' scomparsa improvvisamente Loredana D’Abbondanza, 45enne storica barista del centralissimo Caffè dell’Olmo, a Teramo a seguito di un infarto. Viveva in un'abitazione alternativa dopo il sisma del 2017 che aveva danneggiato la sua abitazione, insieme all' anziana madre. Lavorava con Marco Falcone prima in piazza Martiri e poi in via Costantini. La notizia ha fatto il giro delle bacheca sui principali social.