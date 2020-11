LADRI DI NUOVO IN AZIONE NELLE CASE ATER DI COLLEATTERRATO, PORTANO VIA ANCHE I MOBILI

Hanno rubato nanche una parte del mobilio, come comodini e divani in via Giovanni XXIII a Colleatterrato. I ladri, che vanno e vengono, hanno di nuovo colpito duro tanto che i residenti sono tornati a denunciare i furti. A irrompere negli appartamenti non sarebbero solo i tossicodipendenti ma anche i senzatetto o degli indigenti bisognosi di sistemare qualche alloggio di fortuna. I residenti minacciano un esposto in Procura perchè sostengono è l'Ater che deve garantire la sicurezza del proprio patrimonio.