UN MAZZO DI FIORI ALL'INGRESSO DEL CAFFE' L'OLMO...PER LORY

«Ciao Lory sarai sempre con noi»ı. E' la Brigata, cos' si firmano coloro che ieri sera hanno lasciato un mazzo di fiori, sul tavolo, davanti all'ingresso del caffè L'olmo in via Costantini. Tante, tantissime le persone che hanno lasciato un pensiero sullae varie bacheche dei sociali per Loredana D'Abbondanza morta di infarto a 45 anni e storica barista del locale. Loredana viveva in una sistemazione alternativa dopo il sisma del 2017 che aveva danneggiato la sua abitazione, con l’anziana madre. Un volto conosciuto da tanti, che almeno una volta sono entrati nel caffè gestito da Marco Falcone.