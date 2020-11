IL SINDACO DI TORTORETO SCRIVE A RENATO ZERO E LO INVITA A TORNARE IN ABRUZZO

Dopo le polemiche di queste ore sulla mancata localizzazione di Tortoreto in Abruzzo finita nelle Marche, il Sindaco Domenico Piccioni scrive direttamente alla star e lo invita a tornare nel bel comune costiero abruzzese.

Di seguito la lettera:

Carissimo Renato Zero,

con la presente sono a significarLe la gratitudine mia e di tutta la Comunità Tortoretana, per aver ricordato, nella trasmissione Domenica In, la Sua esibizione presso il nostro Comune, tenutasi in un celebre stabilimento balneare. Lo spettacolo è rimasto impresso nella memoria della collettività e, rivivendolo attraverso le Sue parole, tantissimi concittadini, me compreso, si sono emozionati al ricordo di quegli anni e di quella serata indimenticabile, in cui Tortoreto si è fregiata di ospitarLa e di ammirare la Sua arte. A onor del vero, mi permetto di puntualizzare che la nostra città non si trova nelle Marche, bensì in Abruzzo. L’occasione mi è gradita, perciò, per invitarLa a tornare in visita a Tortoreto, affinchè possa apprezzare come la città si sia sviluppata, divenendo una meta balneare di fondamentale importanza per il turismo abruzzese. Certo che voglia accettare il mio invito ad essere nostro ospite, Le porgo cordiali saluti.

Il Sindaco

Domenico Piccioni