PARTONO OGGI I TEST SIEROLOGICI NELLE FARMACIE ABRUZZESI. PER TUTTI IL COSTO E' DI 15 EURO, GRATIS PER STUDENTI E FAMILIARI

Parte da oggi, la campagna che prevede l'esecuzione di test sierologici nelle farmacie abruzzesi. L'iniziativa è frutto di un accordo sottoscritto da Regione, Federfarma e Assofarm. Il test è gratuito per studenti, personale scolastico e universitari. Per tutti gli altri il costo è di 15,58 euro. A partire da oggi è possibile effettuare la prenotazione, obbligatoria per sottoporsi ai test, si legge in una nota, che materialmente verranno eseguiti a partire dai prossimi giorni. Il test in questione - la campagna è su base volontaria - è quello sierologico con ricerca di anticorpi Igg e Igm. Avranno diritto all'esame gratuito il personale docente e non docente, gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie, medie e superiori, oltre ai loro familiari conviventi, e gli studenti universitari residenti in Abruzzo. I soggetti dovranno dichiarare di appartenere a tali categorie con apposita autocertificazione. Si potrà raggiungere la farmacia scelta solo una volta ottenuta la conferma di prenotazione e muniti di mascherina. I risultati saranno inseriti direttamente dai farmacisti nella piattaforma Attra (Applicativo tracciatura tamponi Regione Abruzzo), nella quale confluiscono tutti i dati dell'andamento epidemiologico.