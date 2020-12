IL COMUNE DI CERMIGNANO MESSO IN GINOCCHIO DAL COVID



Si poteva evitare se dai primi casi nella scuola all'inizio di Novembre il Sindaco ( ved. allegato) avesse fatto qualcosa come in tutti gli altri piccoli paesi limitrofi che al primo caso hanno chiuso e hanno effettuato lo screening.

Invece noi abbiamo aspettato Sabato 28 Novembre per farlo dopo ben gia due insegnanti e 2 alunni positivi non contando i precedenti, ed è cosi che ad oggi registriamo piu di 20 bambini positivi al COVID19 , colpito anche personale ATA E DOCENTE. UN MASSACRO. e ieri è stata rimandata a scuola anche una classe della secondaria nonostante si stavano aspettando i risultati dei tamponi ed i scuolabus non erano stati sanificanti.

La preside M.L. Fatigati dell'Istit. Comprensivo Teramo 5 essendo a conoscenza che il plesso del piccolo PAESE DI CERMIGNANO (che lei ha preso in carica solo in questo anno scolastico )con due positivi avrebbe portato ulteriori conseguenze gravi dato che ogni bambino della primaria ha un fratellino all infanzia ,uno piu grande alla secondaria. Ed invece no,le cariche istituzionali continuavano a ribadire che sanifando la scuola tutto era tranquillo che la scuola era sicura e si poteva frequentare senza paura (ved. allegato) mentre noi genitori ci siamo battutti continuando a non mandare i nostri figli a scuola anche se ormai il danno era fatto. Chi doveva salvaguardare la salute dei cittadini a cosa stava pensando?

il risultato di tutto questo ha portato a tantissime famiglie con anziani in isolamento, le piccole attività del paese chiuse, genitori con piccoli lavori ad ore costretti a casa con il rischio di non poter garantire .il giusto sostentamento per la propria famiglia e via dicendo...non serve aggiungere altro. un piccolo Paese messo in ginocchio da chi doveva sostenerlo.

LETTERA FIRMATA