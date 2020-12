PRATI DI TIVO, L'ASBUC CHIEDE ALLA GST UN PIANO PER FAR RIPARTIRE GLI IMPIANTI

L' Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Pietracamela e Prati di Tivo a seguito delle varie dichiarazioni rilasciate in questi giorni circa la paventata imminente riapertura degli impianti di risalita della località Prati di Tivo, siamo a rappresentare le perplessità e le preoccupazioni degli operatori turistici della stazione sciistica a causa dell’attuale stato in cui versano gli impianti di risalita le cui manutenzioni, assetti invernali e riparazione danni devono essere ancora effettuati.

In particolare ci chiediamo come sia possibile effettuare tutti i lavori necessari in così breve tempo considerando anche che, nell’ultima riunione dell’Assemblea dei Soci della GST è emerso anche il problema della rottura del cavo di alimentazione elettrica del sistema di innevamento artificiale, a questo punto, l’unico accorato appello che possiamo fare al liquidatore e al gestore è quello di coordinare tempestivamente un piano di lavoro al fine di ripristinare la fruibilità degli impianti, per far si che almeno i nostri operatori possano recuperare le perdite ingenti subite, derivate dal blocco a causa della pandemia che ci sta travolgendo tutti.

Presidente

Paride Tudisco