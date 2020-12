L'ASBUC DI INTERMESOLI A PETRACCIA: «TROPPI CONFLITTI...NON SI VA DA NESSUNA PARTE»

Condivido,con la presente, la posizione espressa dal Presidente dell A.S.B.U.C. di Pietracamela, Paride Tudisco, per la ragionevolezza delle argomentazioni esposte in considerazione del generale malcontento che attraversa la compagine degli operatori turistici del Comune di Pietracamela e dei frequentatori tutti.

Quale socio della S.p.A Gran Sasso Teramano, nella ultima assemblea tenuta c/o la Provincia di Teramo il giorno 28 novembre ultimo scorso, ho ulteriormente constatata l assoluta distanza del Sindaco di Pietracamela,Michele Petraccia, dalle aspettative ed esigenze del territorio amministrato, disconoscendo sostanzialmente le reali necessità e priorità da considerare, affrontare e risolvere, perchè, finalmente, ci siano sviluppo e crescita sociale ed economica.

Alla carenza anzidetta si sommano attività ed operato di rappresentanti di enti sovraordinati che, anch essi, faticano a comprendere, pienamente, tali argomenti.

Passano in secondo piano, purtroppo, le ragioni di chi, in primo luogo, tra difficoltà insormontabili vi opera,nonostante tutto.

In condizioni tanto conflittuali non si va da nessuna parte e questo ,senza alcun dubbio,rischia di depauperare il tessuto economico già seriamente compromesso.

Il rischio concreto è di trovarci,a breve,in un contesto si di alto valore ambientale e grande potenziale turistico ma,nel quale,malgrado noi, saremo solo semplici spettatori.





Corrado Bellisari Presidente A.S.B.U.C.(Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico) di Intermesoli e Consigliere Comunale del Comune di Pietracamela.