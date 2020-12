RACCOLTA DIFFERENZIATA A TERAMO, A DICEMBRE CAMBIA NELLE FRAZIONI E A COLLEATTERRATO

La società Teramo Ambiente S.p.A. comunica che nel mese di Dicembre ci saranno delle modifiche sulle frequenze di raccolta nei calendari del nuovo servizio di igiene urbana rivolto alle Frazioni e al quartiere di Colleatterato Alto.

Nel calendario Zona A, in cui sono comprese le frazioni Cavuccio, C.da Malle, Villa Ripa, Tordinia , Travazzano, Villa Butteri, Frondarola, Rocciano, Spiano, Casette, Rapino, Bivio Miano, Villa Stanchieri, Villa Romita, Sparazzano, Miano, Sardinara, Villa Vomano, Collecchio, Forcella, Caprafico , Specola, Poggio Cono, Cerreto, C.da Sorrenti, La Torre, Poggio S.Vittorino, S.Egidio, Secciola, C.da Zaraca e C.da Castellana le modifiche rispetto al calendario in dotazione riguardano la raccolta del vetro :

La raccolta vetro prevista per il 3 Dicembre pomeriggio verrà effettuata il giorno 8 Dicembre al mattino;

La raccolta vetro prevista per il 17 Dicembre pomeriggio verrà effettuata il giorno 19 Dicembre al mattino.

La raccolta del vetro prevista per il 31 Dicembre pomeriggio non verrà effettuata.

Nel calendario Zona B, in cui sono comprese le frazioni Putignano, Villa Gesso, Magnanella, Collecaruno, Castagneto, Piane Delfico, Pantaneto, Collemarino, Fonte del Latte, Garrano Alto e Basso, C.da Cecco, Rupo, Scapriano, Castrogno, Viola, Cannelli, Sciusciano, S.Pietro ad Lacum Sup. e Inf., Galeotti, Colleminuccio, Colleatterato Alto, Varano, Colle S.Maria, Ponzano, Monticelli, Villa Marini, Nepezzano, Villa Schiavoni, Villa Falchini, Villa Tofo, Saccoccia, S.Atto, Villa Turri, Villa Ferretti e Chiareto, le modifiche rispetto al calendario in dotazione riguardano la raccolta della carta:

La raccolta della carta prevista il 15 Dicembre pomeriggio verrà effettuata il 19 Dicembre al mattino

La raccolta della carta prevista il 24 Dicembre pomeriggio verrà effettuata il 25 Dicembre al mattino.