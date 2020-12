NUOVI PARCHEGGI A PAGAMENTO, CI SIAMO: ECCO COME SARANNO LE TARIFFE IN CITTA' DOPO LA GARA

Parcheggi a pagamento, dalla Giunta comunale arriva il via libera definitivo al project presentato dalla ditta Easy Help. Il nuovo schema per l'affidamento in concessione delle strisce blu stabilisce che chi abita negli ambiti zonali con le strisce blu, potrà richiedere il permesso di parcheggio per una sola auto per nucleo famigliare, dalle 18 alle 9 del giorno successivo, acquistando un pass valido per un anno al costo di 50 euro. Importante è anche la parte relativa alla salvaguardia dei posti di lavoro dei 26 soci della Tercoop, la cooperativa sociale che attualmente gestisce gli stalli a pagamento per il Comune di Teramo. In sostanza viene potenziata la quota applicativa della clausola sociale, incrementando il numero del personale da riassorbire: sarà un criterio premiale in sede di gara.

Queste le tariffe: 1 euro per la prima ora, 80 centesimi per le ore successive, per le frazioni di 15 minuti è previsto il costo di 20 centesimi Ci sarà inoltre la possibilità di effettuare abbonamenti settimanali (30 euro) o mensili (80 euro), discorso analogo anche per via Cesare Beccaria che avrà 21 parcheggi. Segue viale Giuseppe Mazzini (Tigli) con 4 parcometri, 52 parcheggi. Tra le zone in cui verranno sistemati 3 parcometri ci sono via Savini (54 posteggi), Corso Porta romana (27 stalli), piazza Verdi (40). Le tariffe saranno differenziate: in alcune zone, come via Savini, via Paris, Largo Anfiteatro, Corso De' Michetti, piazza Verdi, piazza Martiri Pennesi, via Gasbarrini, si pagherà 50 centesimi per la prima mezz'ora, un euro e 50 per la prima ora e 2 euro per le ore successive alla prima. L'area della stazione sarà divisa in due parti: nella prima la sosta sarà gratuita per la prima mezz'ora, mentre si pagherà un euro per ogni ora successiva alla prima, mentre nella seconda parte sarà dedicata alla lunga sosta, con una tariffa di due euro al giorno non frazionabile. Previsti anche stalli per le auto elettriche.