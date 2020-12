LA BETAFENCE RIMANE A TORTORETO, VA VIA IL DIRETTORE GENERALE. UNA VITTORIA DEI SINDACATI

Una piccola vittoria ottenuta grazie alla lotta delle Lavoratrici e dei Lavoratori Betafence. Dal 29 di LUGLIO, giorno dell'annuncio di CHIUSURA, non hanno mai mollato di un centimetro portando in ogni luogo e comune della provincia, la loro vertenza e la loro dignità con compostezza e responsabilità, riconosciuta da tutta la comunità Teramana ed anche mediatica.Ora comincia la vera trattativa sugli esuberi e piano industriale,questa partita si deve giocare sui tavoli istituzionali mettendo in campo tutte le forze ed i mezzi a disposizione senza lasciare indietro nessuno.È ancora lunga e tortuosa la strada da intraprendere. E quando vi chiederanno "dov'era il Sindacato?"

Davanti i cancelli Betafence,a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e le loro Famiglie.

Le Segreterie Provinciali

Fim-Cisl Fiom-Cgil

LA LETTERA DEI VERTICI

A tutti i Dipendenti

Cari Colleghi,

Abbiamo il piacere di informarvi che e' stata presa la decisione di mantenere aperto e produttivo il sito di Tortoreto rinunciando, di fatto, alla chiusura dello stabilimento come precedentemente comunicato a fine Luglio.

Tenere aperto Tortoreto, e' anche il riconoscimento del duro lavoro, delle skills e dell'esperienza del nostro personale di Tortoreto.

Questo consentirà a Betafence Italia di continuare a collaborare e sopportare I nostri Clienti e I nostri Fornitori ove le relazioni si sono costruite nei decenni.

Poultry e gabions presentano il maggior potenziale in termini di sviluppo e crescita e Tortoreto rappresenterà un fattore chiave. Noi ci focalizzeremo su questi mercati e collaboreremo con i nostri team locali per aumentare l'efficienza e la profittabilita' del nostro sito di Tortoreto per dare un futuro sostenibile al nostro business.

Antonio Laudadio, il Direttore Generale di Betafence Italia ha deciso di lasciare l'Azienda per dedicarsi a nuove opportunita'. Facciamo ad Antonio i migliori auguri per il suo futuro personale e professionale. L'Azienda si e' immediatamente attivata per individuare il suo successore, ricercando sia internamente sia esternamente.

Noi continueremo a sopportare I nostri collaboratori che saranno interessati da questi cambiamenti, collaborando con le rappresentanze sindacali e le Istituzioni. SE avete dubbi, parlatene con I vostri responsabili.

Un grazie per il vosto instancabile supporto.

Bob O'Hagan Raj Kappali European Manufacturing Leader Vice President and General Manager Praesidiad Hesco,Essia, and Automation Praesidiad