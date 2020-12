VIDEO / BETAFENCE RIMANE IN ITALIA E NON CHIUDE, LA SODDISFAZIONE DEI SINDACATI...ED ORA SI LAVORA SUL RILANCIO DELL'ATR

Dopo 5 mesi di lotta, finalmente una buona notizia per le lavoratrici e i lavoratori della Betafence Tortoreto (TE), la multinazionale belga delle recinzioni,che a luglio di quest’anno aveva annunciato la chiusura del sito. L’azienda fa un passo indietro e ritira la chiusura del sito abruzzese. L’annuncio è arrivato alle lavoratrici e ai lavoratori con una lettera firmata dal presidente europeo Bob O’Hagan e del Vice Presidente Raj Kappaliuna scelta, scrivono i due di “riconoscimento del duro lavoro, delle skills e dell’esperienza del personale di Tortoreto”.

Una vittoria che è stata possibile solo grazie all’impegno e alla tenacia del sindacato e di tutte le lavoratrici e lavoratori del sito che dal 29 luglio scorso,hanno portato avanti la vertenza e presidiato, notte e giorno la fabbrica teramana con responsabilitàe compostezza, fino a dargli una rilevanza nazionale.

Ora è importante che l’azienda ci illustri il nuovo piano industriale e le nuove linee di produzione.La strada è ancora in salita, bisognerà aprirela fase di trattativa sul piano industriale e di ristrutturazione ,con l’obiettivo dinon lasciare nessuno a casa e negoziare un piano industriale robusto che preveda investimenti per il rilancio industriale e occupazionale delsito abruzzese.Una buona notizia quella della Betafence, specie in questo momentodifficile,in cui ancora tante, troppe vertenze industriali e occupazionali caratterizzano il settore metalmeccanico,abbiamo dimostrato con l’impegno e la tenacia del sindacato che si possono salvare le impresee i posti di lavoro.

ASCOLTA QUI MARCO BOCCANERA