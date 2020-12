VIDEO / ECCO LA FESTA DI SANTA BARBARA AL TEMPO DEL COVID

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Teramo hanno celebrato la Patrona e protettrice Santa Barbara. A causa della pandemia in atto la celebrazione si è svolta in forma diversa dal solito e in maniera molto contenuta. Le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, infatti, non hanno consentito lo svolgimento dei consueti momenti di festa che vanno dal saggio professionale alla consegna di onorificenze, impedendo anche il consueto incontro con il personale in pensione. Nel corso della mattinata il Comandante ha deposto una corona di alloro presso il monumento ai caduti nel piazzale del Comando. Successivamente S.E. il Vescovo di Teramo Atri, Mons. Lorenzo Leuzzi ha presieduto la Santa Messa in una sala allestita all'interno dell'autorimessa del Comando, a cui ha preso parte il solo personale in servizio. Al termine della funzione è stata data lettura al messaggio del Capo del Corpo Fabio Dattilo e subito dopo ha preso la parola il Comandante Provinciale Massimo Barboni per ringraziare sentitamente S.E. il Vescovo per la sua presenza e tutto il personale per l'opera che quotidianamente svolge allo scopo di garantire la sicurezza della comunità teramana.

ASCOLTA QUI IL COMANDANTE MASSIMO BARBONI