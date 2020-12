GIRO DI VITE E PIU' CONTROLLI PER LE FESTE DI NATALE, SARA' RICHIESTA L'AUTOCERTIFICAZIONE MENTRE SI STUDIA LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, DAL 7 GENNAIO

Settantamila agenti e controlli intensificati negli aeroporti, alle frontiere e sulle principali arterie stradali, comprese le autostrade. In vista delle feste natalizie, il Viminale vara la stretta, con un notevole dispiegamento di forze alla quali si aggiungeranno anche i militari già impegnati nell'operazione Strade Sicure. Obiettivo: contenere la voglia di viaggiare su e giù per l'Italia, ed evitare che si creino assembramenti ad alto rischio. Particolare attenzione sarà riservata alle autocertificazioni che verranno riscontrate più che in passato.

Con la nuova circolare emessa ieri dal capo di gabinetto della ministra, il prefetto Bruno Frattasi si legge su Il Messaggero, ha voluto ribadire le condizioni che andranno fatte rispettare, in particolare riguardo agli spostamenti, alle attività commerciali, ai viaggi all'estero e, soprattutto, al ritorno alla didattica in presenza prevista dal 7 gennaio, che dovrà essere preparata per tempo nel tavolo coordinato dai prefetti.

La scuola riaperta al 75%, così come previsto dall'ultimo dpcm, è l'aspirazione massima di ogni regione, ma il percorso per raggiungere l'obiettivo non sarà del tutto facile. Innanzitutto è stabilito che il più rapidamente possibile le parti in causa si confrontino per capire dove intervenire. I temi sono i trasporti adeguati, il calendario e un eventuale scaglionamento nella frequenza delle lezioni. Qualora, però, la soluzione generale non dovesse riuscire ad arrivare con l'emissione di un documento operativo finale, la palla ritornerà alle regioni che dovranno valutare, provincia per provincia, se ci siano i presupposti per riaprire le scuole. Si vuole così evitare uno scontro tra Stato centrale e amministrazioni regionali.

Il documento del Viminale chiarisce che particolare attenzione sarà riservata ai controlli sulle principali arterie di traffico e nelle stazioni, per vigilare sul rispetto delle norme e delle limitazioni. Ci si potrà spostare nei giorni vietatissimi (25-26-31) solo in caso di necessità, lavoro, salute.