CAMPLI, SI ILLUMINA IL NATALE

Oggi pomeriggio l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Federico Agostinelli, ha acceso l’albero di Natale e le luminarie in centro storico, dove l’atmosfera natalizia ha reso ancor più suggestivo il borgo della Scala Santa.



Nel Comune di Campli luminarie accese anche a Sant’Onofrio, dove l’albero è stato posizionato nei giardini Primo Riccitelli.



“Sarà un Natale diverso, più difficile a causa della pandemia in atto. Accendere le luminarie oggi vuole essere un segno di speranza e di fiducia verso il futuro. Ringrazio l’Assessore all’Arredo Urbano, Laura Di Domenicantonio, per aver curato l’allestimento” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli.