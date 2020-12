A GUZZANO (CASTELLALTO) LA CAPANNA DI GESU' BAMBINO FATTA CON CARTA RICICLATA

Buongiorno redazione di Certa Stampa ,

Mi chiamo Monia Di Silvestre e sono di Teramo

Vi scrivo perché vorrei porre alla vostra attenzione la realizzazione di una piccola opera natalizia fatta completamente a mano da alcuni abitanti di una piccola frazione, Guzzano, del comune di Castellalto (TE) - paese di origine della mia famiglia dove tuttora vive una parte di essa-.

La piccola riproduzione del paesaggio di babbo natale e del presepe è stata fatta utilizzando esclusivamente materiale riciclato.

Vi inoltro questa segnalazione xke vorrei che attraverso la vostra redazione, la nostra provincia venisse a conoscenza di questa piccola realtà in cui vivono poco meno di 40 persone tra anziani adulti e bambini e che con questa piccola opera vogliono trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo a tutti noi in questo momento così difficile. Unendo le idee e la manualità artigianale hanno trovato un modo di trasmettere serenità e ottimismo ai propri figli facendo dimenticare loro, per un pò, l' isolamento a cui ci ha costretti questa pandemia.

Spero che questa piccola notizia susciti interesse al fine di realizzare un piccolo servizio che possa trasmettere un messaggio importante e far conoscere questa piccola comunità che con poco ha realizzato un qualcosa di speciale unendo...speranza ottimismo e salvaguardia dell'ambiente...per far superare il lockdown ai propri figli pensando al Natale.

Tra l'altro la notizia sta facendo il giro nei social, Facebook in particolar modo, grazie alla pubblicazione di un post realizzato nella pagina de: 'L'abruzzese fuori sede'

Certa di un vostro favorevole riscontro invio

Cordiali saluti