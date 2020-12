TORNA LA TRADIZIONE DELL'ACCENSIONE DELLE LUMINARIE...OGGI A TERAMO

Saranno accese oggi le luminarie come da tradizione del Natale teramano. Per tutelare la salute pubblica il Comune ha deciso di evitare qualsiasi assembramento dovuto all'accensione delle luminarie, come accadeva nelle scorse edizioni e per evitare, soprattutto, quello che è accaduto in altri comuni. La tradizione comunque e' stata mantenuta e le luminarie avranno vita oggi come vuole la storia. (foto: Scacchia)