IL PALAZZO DELLA PREFETTURA SI VESTE DI TRICOLORE

Dalla prossima settimana il Palazzo del Governo si aprirà alla Città di Teramo con il suo ingresso principale di Corso San Giorgio e nel frattempo si “veste” del simbolo del Tricolore quale elemento di coesione democratica e di speranza per una rapida ripresa sociale in un periodo di così grave crisi sanitaria ed economica.

Restituire alla vista della Città scorci del cortile interno di un “luogo della storia” teramana, simbolo dello Stato centrale fin dalla sua edificazione, completata nel 1840, rappresenta per l’istituto prefettizio il segno tangibile del voler essere “casa comune” presso cui le istituzioni territoriali possono permanentemente trovare una sede di confronto e di leale collaborazione.

Nei prossimi mesi la Prefettura sarà interessata da importanti interventi di consolidamento in conseguenza dei significativi danni strutturali subiti per effetto degli eventi sismici e metereologici degli anni scorsi.

Tuttavia, compatibilmente con l’avvio dei lavori e con l’evoluzione della pandemia, è intenzione del Prefetto aprire alla visita dei cittadini il Palazzo del Governo, con il suo imponente scalone di accesso, la sua splendida galleria di rappresentanza e l’austero studio presidenziale.