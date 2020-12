SPOSTATO AL 14 DICEMBRE LO SCIOPERO DEI DIPENDENTI DELL'ASP 1

Proclamazione sciopero del personale delle Società Cooperative, affidataria dei servizi sanitari-sociali delle Case di Riposo: “Alessandrini” a Civitella del Tronto (TE); “Campanini” a Sant’Omero (TE); “De Benedictis” a Teramo; “Rozzi” a Nereto (TE); e dei servizi di ristorazione della casa di riposo “De Benedictis” a Teramo.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali: visto il perdurare della condizione di criticità economica dell’Azienda per il Servizi alla Persona n. 1 che fa registrare ritardi nell’erogazione degli stipendi in diverse strutture di cui all’oggetto ed il rischio crescente di un’interruzione dei servizi; Preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 2 della L 146/90 attivato il giorno 19 ottobre 2020 e conclusosi il 27 novembre 2020; Vista l’assenza di un piano aziendale della ASP n. 1 Teramo in relazione ai servizi erogati che garantisca la continuità dei servizi proclamano lo sciopero il giorno 14/12/2020 per l’intera giornata lavorativa del personale delle società indicate in oggetto;La presente comunicazione ai sensi ed in coerenza di quanto stabilito dalla legge 146/90, e dai protocolli in materia di sciopero dei vigenti CCNL e della relativa garanzia del servizio destinato ai degenti delle strutture, secondo le condizioni contrattuali previste. Distinti saluti.

Le segreterie provinciali FP CGIL f.to Pancrazio Cordone CISL f.to Fabio Benintendi UIL FPL f.to Alfiero Di Giammartino UGL f.to Emidio Angelini FILCAMS CGIL f.to Mauro Pettinaro CISL Fisascat f.to Luca Di Polidoro