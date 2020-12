VIDEO / POSTICIPATO AL 14 DICEMBRE LO SCIOPERO DEI 200 DIPENDENTI ALL'ASP1

Le Organizzazioni Sindacali: visto il perdurare della condizione di criticità economica dell’Azienda per il Servizi alla Persona n. 1 che fa registrare ritardi nell’erogazione degli stipendi in diverse strutture di cui all’oggetto ed il rischio crescente di un’interruzione dei servizi; Preso atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione previsto dall’art. 2 della L 146/90 attivato il giorno 19 ottobre 2020 e conclusosi il 27 novembre 2020; Vista l’assenza di un piano aziendale della ASP n. 1 Teramo in relazione ai servizi erogati che garantisca la continuità dei servizi proclamano lo sciopero il giorno 14/12/2020 per l’intera giornata lavorativa del personale.

