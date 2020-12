CREDEVA DI AVER VINTO 100 EURO MA ERANO 100MILA

Era felice. Non capita tutti i giorni di grattare un biglietto e vincere 100 euro. Ne aveva giocati due, l’80enne cliente di un bar di Roseto, e vincerne 100 significava tornare a casa con un sorriso bello grande. Quando, però, ha consegnato il biglietto al titolare del bar, ha capito che un sorriso non sarebbe bastato, visto che di euro non ne aveva vinto 100, ma 100mila. A quel punto, è arrossito per l’emozione: «Lo deve portare in banca e incassare la sua vincita» ha detto il titolare del bar. Per ringraziare la dea bendata, prima di uscire ha voluto acquistare due bottiglie di spumante da offrire a tutti i clienti del bar,nel corso della giornata.