VIDEO / OGGI L'INAUGURAZIONE DEL PRESEPE DI CASTELLI, DIRETTA SU R115 A PARTIRE DALLE ORE 16,30

C'è tanta attesa, nel pomeriggio di oggi per l'inaugurazione dell'esposizione del presepe di Castelli, visibile fino al 10 gennaio. Una ventina le 54 statue in grandezza naturale realizzate negli anni '70 dai docenti e dagli studenti dell'allora istituto, oggi liceo artistico "Grue" di Castelli, custodite in una capanna in vetro accanto ad un abete sloveno. Una cerimonia preceduta dall'udienza da Papa Francesco di una delegazione castellana con il vescovo della diocesi Teramo-Atri Lorenzo Luezzi, il promotore dell'iniziativa. Un pezzo d'Abruzzo, scrive il quotidiano d'Abruzzo oggi, che racconta la storia di una regione, della resilienza del suo popolo, ma ancora di più della tradizione ceramica di un piccolo borgo ai piedi del Monte Camicia, Castelli, e della sua scuola d'arte che da secoli custodisce il sapere dei maestri locali, le caratteristiche botteghe ed esporta i propri artisti e le proprie opere in tutto il mondo.

La natività fu esposta per la prima volta nel 1966 sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista a Castelli, una delle poche volte all'aperto.

Ed oggi pomeriggio a partire dalle ore 16,30 e fino alle 18, R115 sarà in diretta con piazza San Pietro a Roma per seguire ogni istante dell'inaugurazione di quello che è considerato un vero e proprio evento per tutta la nostra Regione.

