Buone notizie per i Prati di Tivo, l'Asbuc (presidente: Paride Todisco) rilascia la concessione per far ripartire gli impianti. La notizia viene comunciata durante la trasmissione Rebus di ieri sera, su R115, ad operatori, sindaci e Provincia. Una notizia molto attesa. Da gennaio, neve permettendo, si tornerà a sciare. Nel frattempo si apprende dalla Provincia che sono tre le proposte di interesse per il rilancio dei Prati di Tivo ( e si spera anche per Prato Selva): e c'è anche un fondo.