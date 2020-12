FOTO / IL PRESEPE DI CASTELLI IN VATICANO, LEUZZI A PAPA FRANCESCO E AGLI AMMINISTRATORI: «ARRIVA LA CITTADELLA DELLA CARITA' PER AIUTARE LE NUOVE GENERAZIONI»

Saranno il Cardinale Giuseppe Bertello e il Vescovo Fernando Vérgez Alzaga, rispettivamente Presidente e Segretario Generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, a inaugurare il Presepe e l'illuminazione dell'albero di Natale allestiti in Piazza San Pietro. La cerimonia si svolgerà, oggi 11 dicembre, alle ore 17.00, nel rispetto delle norme per contenere la pandemia da Covid-19.

Saranno presenti le Delegazioni ufficiali dei luoghi di origine del Presepe e dell'albero, provenienti rispettivamente da Castelli in Abruzzo e dal comune di Kočevje, nella Slovenia sudorientale.

In particolare, per il Presepe monumentale - formato da statue di ceramica a grandezza maggiore del naturale - partecipano, tra gli altri, il Vescovo di Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi, il Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma, Giovanni Legnini, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ed il Presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura.

Per l'albero di Natale - il maestoso abete rosso o peccio (Picea abies), alto 30 metri e del peso di 7 tonnellate - partecipano, tra gli altri, l'Arcivescovo Monsignor Alojzij Cvikl, Vicepresidente della Conferenza Episcopale slovena, S.E. il dr. Anže Logar, Ministro per gli Affari Esteri e S.E. il dr. Jože Podgoršek, Ministro dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul sito Vatican Media, TV 2000 ed in eurovisione.

Lo stesso giorno, nella mattinata, le delegazioni di Castelli e di Kočevje vengono ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.

Il Presepe e l'albero in Piazza San Pietro rimarranno esposti fino al 10 gennaio 2021, festa del Battesimo del Signore, con cui si conclude il Tempo di Natale.

Questa mattina, la delegazione guidata dal Vescovo di Teramo-Atri, monsignor Leuzzi è stata ricevuta da Papa Francesco. Un incontro durato una mezz'oretta definito dai presenti davvero molto bello.

DISCORSO LEUZZI AL PAPA