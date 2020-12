NUOVO STOP PER IL MERCATO ALIMENTARE

Oggi non ci sarà il mercato alimentare causa istituzione della zona rossa per il solo giorno di oggi. Dunque niente formaggi, porchetta e prodotti tipici a Porta Madonna. Tutto questo accade a poche ore nella quale si stava lottando per tornare il più possibile alla normalità.

Sarà per la prossima settimana: Marsilio permettendo.