NELL'ASSURDO MONOPOLY DELLA PANDEMIA, L'ABRUZZO HA PESCATO LA CARTA DEGLI IMPREVISTI...

Nel suo editoriale settimanale per il TG+, Antonio D'Amore commenta oggi l'astruso ingarbuglio istituzionale che ha portato l'Abruzzo in zona rossa. Per un giorrno. Senza passare dal via...

