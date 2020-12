VIDEO / LUNEDI TORNANO A SCUOLA A TERAMO, GLI STUDENTI DELLE SECONDE E TERZE MEDIE. IL SINDACO FIRMA L'ORDINANZA

Lo ha annunciato il Sindaco di Teramo. Lunedi 14 dicembre tornano in presenza tutti gli studenti delle seconde e terze medie. Lo ha annunciato il Sindaco di Teramo durante una conferenza stampa che si è svolta al Parco della Scienza insieme all'assessore all'istruzione Andrea Core. Contestualmente e per effetto governativo l'Abruzzo tornerà in zona arancione. Dunque in sicurezza e tenendo conto sempre il protocollo scolastico, i ragazzi potranno tornare in presenza.

ASCOLTA QUI IL SINDACO