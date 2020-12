IL SOTTOTENENTE ERNESTO PARRETTA LASCIA IL COMANDO DEI CARABINIERI A PINETO, ARRIVA LUCA PROCIDA

Il sottotenente Ernesto Parretta lascia il suo incarico da comandante della Stazione dei Carabinieri di Pineto poiché frequenterà un corso per il ruolo di ufficiale. A Parretta, questa mattina è stata consegnata una targa da parte dell’Amministrazione Comunale di Pineto in segno di ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto. Il comando in sede vacante sarà assunto dal Maresciallo Capo Luca Procida in servizio da luglio 2018 nel comando della Stazione dei Carabinieri di Pineto. A consegnare la targa il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio e il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Cantoro.

“Abbiamo deciso di invitare il sottotenente Parretta – commenta il Sindaco di Pineto, Verrocchio a nome dell’Amministrazione Comunale – per ringraziarlo per la sua professionalità e il suo impegno quotidiano sul territorio di Pineto e per augurargli un futuro ricco di soddisfazioni. Abbiamo molto apprezzato il suo operato, ha saputo coniugare empatia e professionalità dimostrandosi persona molto attiva e capace, collaborando anche in sinergia con la polizia locale e integrandosi perfettamente nella nostra cittadina. Lascia il comando in ottime mani, all’attuale reggente Luca Procida va anche il nostro augurio di buon lavoro nel ruolo di comandante della nostra stazione dei Carabinieri, certi della fattiva collaborazione per il bene della comunità”.