VIDEO / PER COLPA DELLA ZONA ROSSA...PER UN GIORNO SALTA IL MERCATO DEL SABATO

Salta il mercato del sabato per colpa della nuova istituzione, per un giorn o, della zona rossa in Abruzzo. I commercianti erano pronti a riaprire ma poi ieri, a tarda sera, il Tar ha istituito il nuovo colore e quindi occorrerà attendere un'altra settimana prima del ripristino del mercato. Nessun problema, invece, per il mercato alimentare.

