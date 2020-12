VIDEO / NATALE AL GELO PER LE FAMIGLIE DEL COMPLESSO MELOGRANO SENZA RISCALDAMENTO DA LUGLIO

E’ una protesta silenziosa ma poi non tanto, quella messa in piedi stamattina da tre famiglie, ex terremotate di Colleatterrato basso trasferite da Ater e Comune nelle palazzine nella zona della Cona in un complesso: Il Melograno, senza ancora via e numero civico. Le tre famiglie vivono senza riscaldamento da luglio, che non è mai stato allacciato, senza ascensore, cassette della posta e senza pulizia condominiale perchè ancora non c’è un condominio e anche senza mobili.

ASCOLTA QUI I RESIDENTI