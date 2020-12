COLDIRETTI, DAI CONTADINI VERDURA, CONFETTURE, FARINA E UOVA IN DONO AI BISOGNOSI OGGI SPESA SOSPESA

Frutta, verdura, salumi, pasta, conserve di pomodoro, farina e olio 100% italiani, di alta qualità e a chilometri zero in dono dagli agricoltori di Campagna Amica ai più bisognosi nell'ambito dell'iniziativa la "spesa sospesa" che, operativa lungo tutta la Penisola, in Abruzzo ha coinvolto i mercati di Campagna Amica di Chieti (Via Arniense), Pescara (Via Paolucci) e Teramo (Via Po, angolo con via Roma) in cui i consumatori non hanno esitato a lasciare un "dono a chilometro zero" per chi vive un periodo di difficoltà. Lo dice Coldiretti Abruzzo in occasione della prima giornata della "Spesa sospesa del contadino", l'iniziativa di solidarietà promossa in tutta Italia per aiutare a combattere le nuove povertà e offrire ai più bisognosi un Natale sereno.



Tutti i cittadini che fanno la spesa nei mercati di Campagna Amica d'Abruzzo possono decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell'usanza campana del "caffè sospeso", quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta però di frutta e verdura, ma anche pasta fatta con grano 100% italiano, salumi e legumi che gli agricoltori di Campagna Amica indirizzeranno alle famiglie bisognose. A beneficiarne saranno soprattutto quei nuclei di nuovi poveri "invisibili" che, proprio a causa del repentino peggioramento della propria condizione economica, non sono stati ancora integrati nei circuiti "ufficiali" dell'assistenza.



A livello nazionale, un contributo determinante al raggiungimento dell'obiettivo è venuto dal management dei Consorzi Agrari D'Italia (Cai) e della Coldiretti che ha deciso di rinunciare a propri compensi straordinari a favore di una operazione di solidarietà importante per gli agricoltori e per i tanti cittadini che in questo momento si trovano in difficoltà anche per mangiare. "Si tratta - spiega la Coldiretti - della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l'emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. "Con la spesa sospesa abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà degli agricoltori verso le fasce più deboli della popolazione più colpite dalle difficoltà economiche", ha spiegato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza non resti limitata a questa occasione ma diventi un fenomeno strutturale".



Ma a spingere la spesa sospesa sono anche gli oltre quattro italiani su dieci (41%) che quest'anno in occasione del Natale fanno donazioni o sono coinvolti in qualche opera di beneficenza, secondo l'ultima indagine Coldiretti-Ixe'. Anche sulla solidarietà ha però inciso la crisi economica legata al Covid se si considera che ben il 34% di cittadini ha dovuto rinunciare nel 2020 a partecipare a iniziative benefiche dopo averlo fatto negli anni scorsi.



"In Abruzzo la spesa sospesa verrà proposta tutti i sabato nei mercati di Campagna Amica di Chieti, Pescara e Teramo - dice Coldiretti Abruzzo - Le iniziative solidali sono importanti considerato che l'avanzare dell'emergenza coronavirus negli ultimi tre mesi ha fatto salire i nuovi poveri che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare per effetto della crisi economica e sociale provocata dalla pandemia e dalla conseguente perdita di opportunità di lavoro".