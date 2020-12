DA OGGI L'ABRUZZO E' IN ZONA ARANCIONE ED E' GIA' CAOS ZONA GIALLA: SI CHIEDE DI SALVARE IL PRANZO DI NATALE

Si "combatte" ora per andare in zona gialla per Natale. Da oggi, infatti, l'Abruzzo torna in zona arancione ma per ordinanza non potrebbe passare a quella gialla prima del 27 dicembre. Tutti vogliono salvare il pranzo di Natale e l'aperitivo augurale e per questo motivo, che, il presidente della Regione si è attivato e vuole che questo accada davvero. Il colore giallo dopo Natale sarebbe l'ennesimo duro colpo al sistema economico.

Stavolta, lo scontro con il governo insegna che non ci saranno fughe in avanti. Ma il governatore Marco Marsilio, ieri, ha detto : «Continuerò l'interlocuzione con il governo, non ho una guerra in corso. Il nostro dovere è confrontarci e lavorare. Riproporrò al governo di tenere conto che l'Abruzzo era arancione già dal 9 dicembre, come hanno decretato tutti, e secondo noi anche da uno o due giorni prima». Il tema ieri è stato posto anche da tutti i coordinatori regionali del centrodestra e dal mondo economico regionale.

Foto: internet