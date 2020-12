UN LIBRO SUL PRESEPE MONUMENTALE DI CASTELLI

“Il Presepe di Castelli, Poesia in ceramica”: è questo il titolo del libro che racconta le origini e la storia del Presepe Monumentale di Castelli, attualmente esposto in Piazza San Pietro, a Roma, in occasione del Santo Natale 2020, dal 10 dicembre 2020 al 10 gennaio 2021.

Si tratta di un’opera realizzata dalla scuola d’Arte di Castelli, divenuta poi Istituto d’Arte e oggi Liceo Artistico per il design, intitolato a Francesco Antonio Grue, uno dei più grandi artefici della maiolica castellana.

Il libro si apre, infatti, con una approfondita panoramica sull’Istituto d’Arte e sulla storia di Castelli e della sua arte maiolica per poi entrare nel vivo e raccontare storia e retroscena della realizzazione del Presepe Monumentale, descrivendo e analizzando il significato delle opere che lo compongono quali la sacra Famiglia, i Re Magi, gli Zampognari, le Popolane, le Dame, I saggi, gli Oranti, i Militi, i Profeti, i Condannati, l’Astronauta.

Un percorso emozionante, che attraverso il racconto di uno dei simboli più classici della tradizione occidentale legata al Natale, sa parlare di innovazione, contemporaneità e di artigianato artistico.

Una narrazione inedita fatta di immagini e parole con testi a cura di Giovanni Giacomini, Alessia Di Stefano e Andrea Pistocchi. Un racconto di arte, cultura e tradizione firmato Verdone Editore.

Per informazioni o richieste di acquisto è possibile contattare “La Bottega delle Arti di Alfredo Verdone”, agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..